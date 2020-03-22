Кабмин Украины продлил контракт с главой «Нафтогаза»

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Кабинет министров Украины согласился на продление контракта с главой правления «Нафтогаза» Андреем Коболевым ещё на четыре года.
Кабмин Украины продлил контракт с главой «Нафтогаза»
  • Reuters

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Уточняется, что о продлении контракта идёт речь в правительственном распоряжении от 20 марта № 327-р.

«Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» о продлении срока полномочий председателя правления акционерного общества Коболева», — говорится в распоряжении.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против компании «Нафтогаз» из-за цен на газ.

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