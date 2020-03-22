Кабмин Украины продлил контракт с главой «Нафтогаза»
- Reuters
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Уточняется, что о продлении контракта идёт речь в правительственном распоряжении от 20 марта № 327-р.
«Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» о продлении срока полномочий председателя правления акционерного общества Коболева», — говорится в распоряжении.
Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против компании «Нафтогаз» из-за цен на газ.