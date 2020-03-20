Лукашенко оценил экономическую ситуацию в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал экономическую ситуацию в мире, отметив, что Минск её анализирует.

«Не хочу быть банальным, просто выскажу своё мнение. Что касается финансово-экономического кризиса, то мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он отметил, что главный вопрос заключается в том, удастся ли «обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же... туда и вторую ногу всунем».

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.