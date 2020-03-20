Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии и Грузии выросло

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В Белоруссии количество инфицированных коронавирусом выросло с 51 до 69, в Грузии зарегистрировано 43 случая.
Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии и Грузии выросло
  • Reuters

По данным Минздрава Белоруссии, на данный момент выписаны 15 пациентов, под медицинским наблюдением находятся 42 человека с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни.

«Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, то есть, по сути, являются больными, 12 пациентов», — отмечается в сообщении.

Согласно данным Минздрава Грузии, за минувшие сутки заразились ещё три человека. На домашнем карантине по коронавирусу находятся 1575 человек. Под наблюдением врачей в больницах 275 пациентов.

Ранее сообщалось, что на Украине число заражённых коронавирусом возросло до 26.

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