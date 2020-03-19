Таджикистан полностью закрывает небо для зарубежных авиарейсов

Таджикистан с 20 марта полностью закрывает все международные рейсы, выполняемые как иностранными, так и местными компаниями.

«Таджикистан с 00:00 пятницы (22:00 мск четверга) полностью закрывает прилёт и вылет всех иностранных и местных авиакомпаний», — приводит РИА Новости сообщение Агентства гражданской авиации страны.

Выполнение местных авиарейсов по трём направлениям: Душанбе — Худжанд, Душанбе — Куляб и Душанбе — Хорог — будет происходить по расписанию.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ.