Кравчук оценил шансы Украины получить новый кредит от МВФ

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Бывший президент Украины Леонид Кравчук оценил шансы страны на получение нового кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Кравчук оценил шансы Украины получить новый кредит от МВФ
  • РИА Новости

«Международный валютный фонд планирует выделить в связи с коронавирусом $1 трлн для того, чтобы давать кредиты странам, которые нуждаются в этом. Поэтому, я думаю, когда мы обратимся с просьбой о кредите, мы не будем крайними», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, Украине помогут, как и всем другим странам.

Кравчук также отметил, что страна не объявляла дефолт и исправно платила по процентам, так что она не может находиться в числе тех, кто не исполняет условия МВФ.

В 2019 году политолог, бывший советник экс-президентa Украины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном отказе МВФ от финансирования Киева.

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