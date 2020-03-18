Кравчук оценил шансы Украины получить новый кредит от МВФ

Бывший президент Украины Леонид Кравчук оценил шансы страны на получение нового кредита от Международного валютного фонда (МВФ).

«Международный валютный фонд планирует выделить в связи с коронавирусом $1 трлн для того, чтобы давать кредиты странам, которые нуждаются в этом. Поэтому, я думаю, когда мы обратимся с просьбой о кредите, мы не будем крайними», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, Украине помогут, как и всем другим странам.

Кравчук также отметил, что страна не объявляла дефолт и исправно платила по процентам, так что она не может находиться в числе тех, кто не исполняет условия МВФ.

В 2019 году политолог, бывший советник экс-президентa Украины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном отказе МВФ от финансирования Киева.