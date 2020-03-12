В Киеве возбудили дело после срыва конференции по Донбассу

Киевская полиция возбудила уголовное дело после срыва презентации платформы примирения в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Статья — «Хулиганство», её санкция предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Как отмечается, 15 человек доставили в отделение для установления личных данных и дачи объяснений, поиски остальных участников инцидента продолжаются.

12 марта националисты сорвали презентацию плана примирения Киева с Донбассом. После перепалки они попытались помешать советнику секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Сергею Сивохо покинуть зал, тот упал.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в своём Facebook осудил нападение, назвав такие действия недопустимыми.

При этом он подчеркнул, что Сивохо является его внештатным советником, поэтому он не уполномочен официально представлять позицию ведомства.