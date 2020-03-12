В ОБСЕ сообщили о согласии по новым пунктам пропуска в Донбассе

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Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что контактная группа по Донбассу договорилась об открытии двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

Она сообщила, что «гуманитарная рабочая группа уделила основное внимание вопросам обмена удерживаемыми».

Также, по её словам, «участники договорились в течение ближайшей недели представить ТКГ (трёхсторонней контактной группе. — RT) очередной список лиц и в течение двух недель окончательно его согласовать».

«Стороны достигли принципиального согласия по открытию двух новых пунктов пропуска», — цитирует РИА Новости Грау.

Ранее заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак сообщил, что стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения.

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