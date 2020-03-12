В ОБСЕ сообщили о согласии по новым пунктам пропуска в Донбассе
Она сообщила, что «гуманитарная рабочая группа уделила основное внимание вопросам обмена удерживаемыми».
Также, по её словам, «участники договорились в течение ближайшей недели представить ТКГ (трёхсторонней контактной группе. — RT) очередной список лиц и в течение двух недель окончательно его согласовать».
«Стороны достигли принципиального согласия по открытию двух новых пунктов пропуска», — цитирует РИА Новости Грау.
Ранее заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак сообщил, что стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения.