В Литве сообщили об обыске у организатора «Бессмертного полка»

Экс-депутат горсовета литовской Клайпеды Вячеслав Титов заявил, что у общественного деятеля Татьяны Коломиец, которая принимает участие в организации акции «Бессмертный полк», провели обыски.

«Поступила информация, что проведены обыски дома и изъяты телефон, компьютер и другое у общественного деятеля из Вильнюса Коломиец Татьяны Петровны. Она является активным соорганизатором «Бессмертного полка» в Вильнюсе и других памятных мероприятий. Она, к счастью, осталась на свободе», — написал Титов в Facebook.

По его словам, подобная «шпиономания» направлена на «нейтрализацию активистов, которые задействованы при проведении памятных мероприятий, посвящённых сохранению исторической памяти и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне».

В июле 2019 года директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что власти США поставили задачу препятствовать распространению акции «Бессмертный полк» за рубежом.

Акция «Бессмертный полк» зародилась в России, но уже давно проходит во многих странах мира.