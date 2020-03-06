В Литве сообщили об обыске у организатора «Бессмертного полка»
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- РИА Новости
«Поступила информация, что проведены обыски дома и изъяты телефон, компьютер и другое у общественного деятеля из Вильнюса Коломиец Татьяны Петровны. Она является активным соорганизатором «Бессмертного полка» в Вильнюсе и других памятных мероприятий. Она, к счастью, осталась на свободе», — написал Титов в Facebook.
По его словам, подобная «шпиономания» направлена на «нейтрализацию активистов, которые задействованы при проведении памятных мероприятий, посвящённых сохранению исторической памяти и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне».
В июле 2019 года директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что власти США поставили задачу препятствовать распространению акции «Бессмертный полк» за рубежом.
Акция «Бессмертный полк» зародилась в России, но уже давно проходит во многих странах мира.