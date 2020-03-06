Грузия приостанавливает прямые авиарейсы в Италию из-за коронавируса
- РИА Новости
«Прямые рейсы в Италию будут временно приостановлены. Правительство Грузии настоятельно призывает граждан нашей страны воздерживаться от поездок в страны с эпидемическим риском, определённым Всемирной организацией здравоохранения (Китай, Южная Корея, Италия, Иран)», — говорится в заявлении пресс-службы администрации в Facebook.
Ранее ВОЗ подтвердил случаи заражения коронавирусной инфекцией в 79 странах.
В Грузии было зарегистрировано девять инфицированных COVID-19.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.