Грузия приостанавливает прямые авиарейсы в Италию из-за коронавируса

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Правительство Грузии объявило о временном прекращении прямых перелётов в Италию на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Граждан также призвали отказаться от поездок в Китай, Южную Корею и Иран.
Грузия приостанавливает прямые авиарейсы в Италию из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Прямые рейсы в Италию будут временно приостановлены. Правительство Грузии настоятельно призывает граждан нашей страны воздерживаться от поездок в страны с эпидемическим риском, определённым Всемирной организацией здравоохранения (Китай, Южная Корея, Италия, Иран)», — говорится в заявлении пресс-службы администрации в Facebook.

Ранее ВОЗ подтвердил случаи заражения коронавирусной инфекцией в 79 странах.

В Грузии было зарегистрировано девять инфицированных COVID-19.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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