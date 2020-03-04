Военные США и Узбекистана провели совместные учения

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Военнослужащие Нацгвардии Узбекистана совместно с военными из США провели учения на горном полигоне «Фориш» в Джизакской области.
Военные США и Узбекистана провели совместные учения
  • Reuters

«Состоялись совместные учения Национальной гвардии Республики Узбекистан и Центрального командования Вооружённых сил США «Непобедимый страж — 2020» на базе горного полигона «Фориш» Джизакской области», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Нацгвардии республики.

Отмечается, что целью учений было «укрепление сотрудничества в области безопасности обеих стран и улучшение двустороннего взаимодействия по реагированию на возможные кризисные ситуации».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео посетил Узбекистан.

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