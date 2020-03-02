Политолог оценил призыв Тимошенко к смене политического курса Украины

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Кирилл Горшенин
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT призыв лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко изменить политический курс Украины.
Политолог оценил призыв Тимошенко к смене политического курса Украины
  • РИА Новости

«Высокопарное и во многом реалистичное заявление свидетельствует лишь о том, что в стране действительно происходит кризис политической власти... Мне кажется, что Тимошенко во многом права, когда говорит о кризисе в стране, но и доля её ответственности как действующего политика присутствует», — заявил Мезюхо.

При этом он отметил, что заявление Тимошенко также можно объяснить её собственными политическими амбициями.

«Юлия Тимошенко, как опытный политик, чувствует эти кризисные явления и понимает, что, находясь в оппозиции, она имеет шанс на следующих парламентских выборах и на местных выборах улучшить свои электоральные результаты. Она уже готовится к местным выборам на Украине, поэтому и повышает долю критических высказываний в отношении исполнительной власти в стране», — добавил эксперт.

Ранее Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».

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