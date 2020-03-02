МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году

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Межгосударственный авиационный комитет в своём окончательном отчёте заявил, что причиной крушения грузового самолёта Boeing в Бишкеке в 2017 году стала ошибка экипажа.
МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году
  • Reuters

«Причиной катастрофы самолёта Boeing 747-412F TC-MCL явилось отсутствие контроля со стороны экипажа за положением самолёта относительно глиссады при выполнении автоматического захода на посадку ночью, в метеоусловиях, соответствующих CAT II ИКАО», — цитирует отчёт РИА Новости. 

В МАК уточнили, что это привело к непринятию своевременных мер по уходу на второй круг при значительных отклонениях от установленной схемы захода. 

В результате самолёт столкнулся с землёй в управляемом полёте (CFIT) на удалении примерно 930 метров за выходным торцом активной взлётно-посадочной полосы. 

Грузовой самолёт, принадлежавший турецкой авиакомпании, потерпел крушение 16 января 2017 года при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии. В результате произошедшего погибли 43 человека.

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