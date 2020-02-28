Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта.
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНИАН.

«В соответствии с распоряжением главы парламента от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания парламента было поручено аппарату Рады.

Ранее Зеленский назначил Алексея Соловьёва на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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