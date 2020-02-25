Политолог оценил слова Зеркаль о «другой эре» отношений с Россией

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT слова бывшего заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, которая заявила, что в отношениях с Россией наступила «другая эра».

Мезюхо объяснил, что высказывание Зеркаль связано с её мнением по внутриполитическим вопросам. По его словам, она занимает «враждебную позицию» по отношению к действующей украинской власти.

При этом он подчеркнул, что заявления Зеркаль не способствуют установлению дружественных отношений между Россией и Украиной.

По мнению Мезюхо, выступая с подобными высказываниями, бывший украинский дипломат пытается набрать политические очки.

«Её заявление немногим отличается от других во многом антироссийских комментариев её коллег по политическому цеху, поэтому вся её риторика теряется в огромном потоке антипрезидентских и антироссийских высказываний украинских политических деятелей», — заключил политолог.

Ранее Зеркаль рассказала, что в отношениях с Россией есть «красные линии», и их устанавливает президент, который формирует внешнюю политику.

При этом бывшая сотрудница украинского МИД отметила, что в отношениях с Москвой наступила «другая эра».