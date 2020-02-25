ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта
- globallookpress.com
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на решение Печерского суда Киева о принудительном приводе Порошенко.
21 февраля суд вынес решение о приводе Порошенко на допрос на 6 марта в качестве свидетеля, удовлетворив тем самым ходатайство следователя ГБР.
Уточняется, что бюро подало в суд ходатайство о принудительном приводе Порошенко в связи с тем, что он не явился на допрос 17 февраля.
Ранее в ГБР заявили о нежелании Порошенко являться на допросы к следователям.