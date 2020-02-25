ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта

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Государственное бюро расследований (ГБР) намерено 6 марта допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки (СВР).
ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта
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Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на решение Печерского суда Киева о принудительном приводе Порошенко.

21 февраля суд вынес решение о приводе Порошенко на допрос на 6 марта в качестве свидетеля, удовлетворив тем самым ходатайство следователя ГБР.

Уточняется, что бюро подало в суд ходатайство о принудительном приводе Порошенко в связи с тем, что он не явился на допрос 17 февраля.

Ранее в ГБР заявили о нежелании Порошенко являться на допросы к следователям.

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