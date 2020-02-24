КПП в Донбассе перейдут на «весенний» график работы

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта переходят на «весенний» график работы (с 08:00 до 19:30 мск). Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Госпогранслужбы Украины.

«С 1 марта 2020 года по решению командующего объединёнными силами все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пропуск будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30 (08:00—19:30 мск).

Уточняется, что «в зимний период» контрольные пункты работали с 08:00 до 17:00 (с 09:00 до 18:00 мск).

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что Киев не рассматривает идею совместного патрулирования границы с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР.