КПП в Донбассе перейдут на «весенний» график работы
- РИА Новости
«С 1 марта 2020 года по решению командующего объединёнными силами все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы», — говорится в сообщении.
Как отмечается, пропуск будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30 (08:00—19:30 мск).
Уточняется, что «в зимний период» контрольные пункты работали с 08:00 до 17:00 (с 09:00 до 18:00 мск).
Ранее в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что Киев не рассматривает идею совместного патрулирования границы с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР.