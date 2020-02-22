В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Российско-украинские отношения не могут определяться «геополитическими принципами» руководителей стран, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Washington Examiner.

«Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы», — цитирует издание заявление офиса.

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире. Так он объяснил, почему российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран.