Турчинов назвал причины отказа Украины объявлять войну России

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в эфире интернет-канала «Исландия» рассказал, почему в 2014 году в стране не было введено военное положение и не была объявлена война России.
Турчинов назвал причины отказа Украины объявлять войну России
  • РИА Новости

В частности, Турчинов заявил, что выступал за введение в стране военного положения ещё в 2014 году, но его не поддержали, так как это не позволило бы провести в стране президентские выборы.

«Формально, юридически, когда происходит война, то необходимо вводить военное положение. Я пытался это сделать, ещё когда началась крымская агрессия, и тогда меня не поддержали... нужно было иметь легитимную власть, многие из лидеров сами хотели быть президентом», — отметил экс-глава СНБО Украины.

В качестве других причин отказа от данного шага он назвал опасения возможного прекращения финансовой поддержки МВФ, потери иностранных инвесторов и политические мотивы.

«Хотя многие путают объявление войны и военное положение. Объявление войны, к сожалению, — мы и до сих пор не можем объявить войну ядерному государству... Но военное положение... это мобилизация всего экономического потенциала государства для укрепления обороны», — заключил Турчинов.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский рассказал о шраме в отношениях Киева и Москвы, который останется навсегда.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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