В партии Зеленского заявили о запрете на общение с российскими СМИ
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«У нас есть чёткая рекомендация по общению с российскими СМИ — на них табу», — сказала она в интервью изданию «КП в Украине».
По её словам, один раз депутат сам пошёл на российское телевидение и «потом признал, что это была ошибка».
При этом она отметила, что запретов на общение с украинскими СМИ в политической силе нет, однако у многих есть страх перед камерой и микрофоном.
Ранее в Кремле выразили надежду, что в Киеве изменится отношение к российским журналистам.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, они лишены возможности работать на территории этой страны, что не соответствует никаким международным стандартам.