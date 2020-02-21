В партии Зеленского заявили о запрете на общение с российскими СМИ

Короткая ссылка
Депутатам Верховной рады Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» запрещено общаться с российскими журналистами. Об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.
В партии Зеленского заявили о запрете на общение с российскими СМИ
  • globallookpress.com

«У нас есть чёткая рекомендация по общению с российскими СМИ — на них табу», — сказала она в интервью изданию «КП в Украине».

По её словам, один раз депутат сам пошёл на российское телевидение и «потом признал, что это была ошибка».

При этом она отметила, что запретов на общение с украинскими СМИ в политической силе нет, однако у многих есть страх перед камерой и микрофоном.

Ранее в Кремле выразили надежду, что в Киеве изменится отношение к российским журналистам.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, они лишены возможности работать на территории этой страны, что не соответствует никаким международным стандартам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить