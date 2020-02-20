Пристайко оценил отношения с США на фоне попытки импичмента Трампа
- Reuters
«Нам не кажется, что эти отношения должны быть перезапущены. Можно считать, что Украина была втянута в эти дела, но мы уверены, что это не повлияло на (двусторонние. — RT) отношения», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.
Глава украинского МИД также подчеркнул, что в Киеве рады, что процедура импичмента президента США завершилась.
«Мы надеемся, что никто не будет совать нос в наши выборы. Это то, что мы сами пытаемся делать — держаться подальше от ваших внутренних дел, от вашего избирательного процесса, особенно в год (президентских. — RT) выборов», — заключил он.
Ранее сенат США оправдал Трампа по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Таким образом, официальное расследование по делу об импичменте американского президента завершилось.