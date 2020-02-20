Пристайко оценил отношения с США на фоне попытки импичмента Трампа

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Bloomberg заявил, что ситуация вокруг процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа не повлияла на двусторонние отношения стран.
Пристайко оценил отношения с США на фоне попытки импичмента Трампа
  • Reuters

«Нам не кажется, что эти отношения должны быть перезапущены. Можно считать, что Украина была втянута в эти дела, но мы уверены, что это не повлияло на (двусторонние. — RT) отношения», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Глава украинского МИД также подчеркнул, что в Киеве рады, что процедура импичмента президента США завершилась.

«Мы надеемся, что никто не будет совать нос в наши выборы. Это то, что мы сами пытаемся делать — держаться подальше от ваших внутренних дел, от вашего избирательного процесса, особенно в год (президентских. — RT) выборов», — заключил он.

Ранее сенат США оправдал Трампа по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Таким образом, официальное расследование по делу об импичменте американского президента завершилось.

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