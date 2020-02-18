Путин провёл телефонный разговор с президентом Туркменистана
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Лидеры обсудили ключевые вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая взаимодействие в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в заявлении.
Путин и Бердымухамедов отметили значимый вклад регионов и крупных компаний в развитие двустороннего экономического сотрудничества и договорились о продолжении тесных контактов на различных уровнях.
Разговор между лидерами состоялся по инициативе туркменистанской стороны.
В августе в МИД Туркменистана сообщили о планах установить паромное сообщение с Астраханской областью и с регионами Северного Кавказа.