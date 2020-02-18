Российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе которого стороны обсудили стратегическое партнёрство и региональные вопросы.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Лидеры обсудили ключевые вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая взаимодействие в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в заявлении.

Путин и Бердымухамедов отметили значимый вклад регионов и крупных компаний в развитие двустороннего экономического сотрудничества и договорились о продолжении тесных контактов на различных уровнях.

Разговор между лидерами состоялся по инициативе туркменистанской стороны.

В августе в МИД Туркменистана сообщили о планах установить паромное сообщение с Астраханской областью и с регионами Северного Кавказа.