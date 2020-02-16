В Казахстане произошёл пожар на шахте
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС МВД страны Нурсултана Нурахметова, пожар на угольной шахте компании «Арселор Миттал Темиртау» на глубине 100 м произошёл в субботу, 15 февраля, около 21:30 (18:30 мск).
Находившиеся под землёй 116 горняков были подняты на поверхность.
После ликвидации возгорания спасатели провели работы по охлаждению угольного массива. Жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что более 220 горняков выведены на поверхность из рудника в Белгородской области из-за задымления вентиляционного отсека.