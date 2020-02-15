Группа россиян попала под лавину на курорте в Грузии

На грузинском горнолыжном курорте Гудаури группа россиян попала под лавину, спасатели нашли троих из них, поиски ещё одного продолжаются.

Об этом сообщила компания по развитию горнолыжных курортов Грузии.

По данным компании, российские туристы катались на лыжах на запрещённой территории без соответствующего защитного снаряжения, в результате чего сошёл оползень.

«Спасательная служба Гудаури тут же отреагировала, трое граждан доставлены невредимыми. Поиски одного туриста продолжаются», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в Турции в результате схода лавин погиб 41 человек.