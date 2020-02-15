Группа россиян попала под лавину на курорте в Грузии

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На грузинском горнолыжном курорте Гудаури группа россиян попала под лавину, спасатели нашли троих из них, поиски ещё одного продолжаются.
Группа россиян попала под лавину на курорте в Грузии
  • © Роман Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщила компания по развитию горнолыжных курортов Грузии.

По данным компании, российские туристы катались на лыжах на запрещённой территории без соответствующего защитного снаряжения, в результате чего сошёл оползень.

«Спасательная служба Гудаури тут же отреагировала, трое граждан доставлены невредимыми. Поиски одного туриста продолжаются», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в Турции в результате схода лавин погиб 41 человек.

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