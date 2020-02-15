Группа россиян попала под лавину на курорте в Грузии
- © Роман Денисов
- РИА Новости
Об этом сообщила компания по развитию горнолыжных курортов Грузии.
По данным компании, российские туристы катались на лыжах на запрещённой территории без соответствующего защитного снаряжения, в результате чего сошёл оползень.
«Спасательная служба Гудаури тут же отреагировала, трое граждан доставлены невредимыми. Поиски одного туриста продолжаются», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее в Турции в результате схода лавин погиб 41 человек.