Зеленский встретился со Столтенбергом

Украинский лидер Владимир Зеленский провёл встречу с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Столтенберга «за неизменную солидарность альянса с Украиной, поддержку суверенитета, территориальной целостности и евро-атлантических стремлений» Украины.

«Реформы, над которыми мы работаем, приближают Украину к НАТО. Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами альянса», — отметил Зеленский.

Также президент Украины сообщил о «продолжении выполнения соответствующих годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина — НАТО, которые являются эффективным инструментом системных преобразований в стране».

Сообщается, что в ходе встречи обсуждался «вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнёра с расширенными возможностями».

В свою очередь, Столтенберг заявил, что «ожидает дополнительной помощи Украине в международных миссиях, и отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению нормандского формата».

Кроме того, стороны обсудили выполнение договорённостей после встречи «нормандской четверки» в Париже и ситуацию в Донбассе.

Ранее украинское правительство одобрило годовую национальную программу Украина — НАТО.