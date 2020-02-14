Лукашенко заявил о «намёках» России на присоединение Белоруссии

Короткая ссылка
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко заявил о «намёках» России на присоединение Белоруссии
  • РИА Новости

Как отмечает агентство, об этом Лукашенко заявил на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.

По словам главы государства, в руководстве России «намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители», передаёт Sputnik Беларусь.

Как подчеркнул Лукашенко, два народа никогда не захотят пойти по подобному пути.

«Помните: ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня — думайте, как жить», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что когда он будет жить, но не будет президентом, он будет «всегда бороться», чтобы Белоруссия «оставалась суверенной и независимой».

Президент также указал, что никогда не пойдёт на «поглощение Беларуси» и её инкорпорацию.

12 февраля агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, писало, что российский президент Владимир Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».

Как позднее подчеркнули в Кремле, эти сообщения не соответствуют действительности

В марте 2019 года Лукашенко заявлял об отсутствии у российской стороны намерений «поглотить» Белоруссию. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить