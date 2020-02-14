Лукашенко заявил о «намёках» России на присоединение Белоруссии
- РИА Новости
Как отмечает агентство, об этом Лукашенко заявил на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.
По словам главы государства, в руководстве России «намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители», передаёт Sputnik Беларусь.
Как подчеркнул Лукашенко, два народа никогда не захотят пойти по подобному пути.
«Помните: ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня — думайте, как жить», — заявил Лукашенко.
Он отметил, что когда он будет жить, но не будет президентом, он будет «всегда бороться», чтобы Белоруссия «оставалась суверенной и независимой».
Президент также указал, что никогда не пойдёт на «поглощение Беларуси» и её инкорпорацию.
12 февраля агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, писало, что российский президент Владимир Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
Как позднее подчеркнули в Кремле, эти сообщения не соответствуют действительности.
В марте 2019 года Лукашенко заявлял об отсутствии у российской стороны намерений «поглотить» Белоруссию.