Лукашенко заявил о «намёках» России на присоединение Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отмечает агентство, об этом Лукашенко заявил на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.

По словам главы государства, в руководстве России «намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители», передаёт Sputnik Беларусь.

Как подчеркнул Лукашенко, два народа никогда не захотят пойти по подобному пути.

«Помните: ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня — думайте, как жить», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что когда он будет жить, но не будет президентом, он будет «всегда бороться», чтобы Белоруссия «оставалась суверенной и независимой».

Президент также указал, что никогда не пойдёт на «поглощение Беларуси» и её инкорпорацию.

12 февраля агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, писало, что российский президент Владимир Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».

Как позднее подчеркнули в Кремле, эти сообщения не соответствуют действительности.

В марте 2019 года Лукашенко заявлял об отсутствии у российской стороны намерений «поглотить» Белоруссию.