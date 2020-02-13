На Украине заявили об угрозе затопления двух шахт

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что украинской шахте «Южнодонбасская 1» отключили электроэнергию, из-за чего ей, а также шахте им. Сургая грозит затопление.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в Facebook.

«Полтора часа назад отключили вентиляторы главного проветривания — идёт загазованность горных выработок на всех горизонтах. Выключены генераторы главного водоотлива», — сказал Волынец.

По его словам, через 4,5 часа будут затоплены камеры центрального водоотлива нижнего горизонта.

«Это означает, что возникает прямая угроза затопления соседней шахты имени Сургая. Новейшей, самой мощной шахты, добывающей дефицитный уголь марки «К», — добавил он.

В видеообращении он заявил, что такая ситуация возникла из-за задолженности за электроэнергию, которая составляет $1,1 млн.

Ранее в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины заявили, что украинское правительство уже направило $6,6 млн угледобывающим предприятиям для погашения задолженности по заработной плате.