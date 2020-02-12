Путин провёл разговор с президентом Узбекистана
- РИА Новости
«В русле обоюдной заинтересованности в дальнейшем динамичном развитии взаимовыгодных российско-узбекистанских связей обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая предстоящие контакты на различных уровнях», — сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.
В декабре Путин в рамках неформального саммита глав стран СНГ в Санкт-Петербурге провёл отдельную встречу с Мирзиёевым.