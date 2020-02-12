Путин провёл разговор с президентом Узбекистана

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Путин провёл разговор с президентом Узбекистана
  • РИА Новости

«В русле обоюдной заинтересованности в дальнейшем динамичном развитии взаимовыгодных российско-узбекистанских связей обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая предстоящие контакты на различных уровнях», — сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.

В декабре Путин в рамках неформального саммита глав стран СНГ в Санкт-Петербурге провёл отдельную встречу с Мирзиёевым.

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