В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
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«Что касается встречи с Владимиром Путиным, это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в нормандском формате, мы этого не исключаем», — сказал он.
Как указал Ермак, в настоящее время «никаких договорённостей, никаких разговоров на эту тему не было».
Трансляцию брифинга вёл телеканал «112 Украина».
Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
Как отмечали в Кремле, между президентами России и Украины установлен эффективный контакт.