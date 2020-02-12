В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

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Решение о встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет принимать президент Украины Владимир Зеленский, пока договорённостей на эту тему нет. Об этом в ходе брифинга заявил новый глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
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«Что касается встречи с Владимиром Путиным, это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в нормандском формате, мы этого не исключаем», — сказал он.

Как указал Ермак, в настоящее время «никаких договорённостей, никаких разговоров на эту тему не было».

Трансляцию брифинга вёл телеканал «112 Украина». 

Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.

Как отмечали в Кремле, между президентами России и Украины установлен эффективный контакт

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