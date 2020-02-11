Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

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Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что в стране «помирает» промышленность.
Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
  • © Gleb Garanich/Reuters

Как отметил парламентарий в эфире телеканала «112 Украина», объём производства снижается впервые с 2015 года.

«Нужно создавать министерство промышленности и её восстанавливать», — сказал Дубинский.

Он выразил недоумение, что «в стране, которая была крупнейшей промышленной республикой Советского Союза, сопоставимой с Францией по уровню ВВП», такого ведомства нет.

По его словам, необходимо создавать рабочие места и делать так, чтобы украинские товары продавались и создавались потоки денег в бюджет.

Вместо этого власти «меняют кровати», отметил политик, имея в виду ротацию министров.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключил появления нового вице-премьера по экономике.

Он рассказал, что этот человек будет координировать министерства экономического блока с точки зрения привлечения инвестиций и с целью защиты промышленности.

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