В МИД России оценили возможность отмены виз для граждан Грузии

Замглавы МИД России Андрей Руденко прокомментировал возможность отмены виз для граждан Грузии.

«Что касается вопроса отмены визового режима между нашими странами, то на сегодняшний день данная тема в двусторонней повестке дня не стоит», — цитирует РИА Новости Руденко.

По его словам, российская сторона будет готова вернуться к обсуждению этой темы, когда удастся преодолеть негативные последствия прошлогоднего кризиса в двусторонних отношениях.

В июле прошлого года заместитель главы российского МИД Григорий Карасин сообщил, что Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии. Он полагает, что «реальные шаги Тбилиси, направленные на нормализацию отношений» с Россией, могут вернуть этот вопрос в двустороннюю повестку дня.