Посольство России предупредило о сильном шторме в Эстонии

Короткая ссылка
Посольство России в Эстонии предупредило о сильном шторме на островах и континентальной части страны в ночь на 10 февраля.

«9 февраля, в воскресенье вечером на островах Хийумаа и Сааремаа, в Харьюском Ляэнеском и Пярнуском уездах усилится юго-западный, южный ветер в континентальной части порывы до 15, на побережье — до 22 м/с», — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что «в ночь на понедельник, 10 февраля, юго-западный, южный ветер в континентальной части усилится порывами до 20, на побережье до 27 м/с».

В посольстве сообщают, что «сильный ветер может привести к обрыву линий электропередач, повалить деревья и нарушить судоходство».

Также в дипмиссии порекомендовали «сделать запасы продуктов питания и питья, следить за оперативными прогнозами погоды и оповещением населения на сайте».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить