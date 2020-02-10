Посольство России предупредило о сильном шторме в Эстонии

Посольство России в Эстонии предупредило о сильном шторме на островах и континентальной части страны в ночь на 10 февраля.

«9 февраля, в воскресенье вечером на островах Хийумаа и Сааремаа, в Харьюском Ляэнеском и Пярнуском уездах усилится юго-западный, южный ветер в континентальной части порывы до 15, на побережье — до 22 м/с», — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что «в ночь на понедельник, 10 февраля, юго-западный, южный ветер в континентальной части усилится порывами до 20, на побережье до 27 м/с».

В посольстве сообщают, что «сильный ветер может привести к обрыву линий электропередач, повалить деревья и нарушить судоходство».

Также в дипмиссии порекомендовали «сделать запасы продуктов питания и питья, следить за оперативными прогнозами погоды и оповещением населения на сайте».