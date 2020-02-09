На Украине объявили о добровольном призыве в армию для лиц 18 и 19 лет
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«Хочу ещё раз подчеркнуть, что в этом году с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19 — исключительно с согласия призывников», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Загороднюк уточнил, что соответствующие разъяснения уже направлены в областные государственные администрации, и в настоящее время готовятся поправки в правительственное постановление и правовую базу Минобороны, которые затем будут опубликованы.
В то же время, по словам министра, украинцы, не достигшие 20 лет, при желании могут проходить службу в ВС Украины на контрактной основе.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную военную службу в 2020 году лиц с 18 лет, а также граждан, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку.
В ноябре Загороднюк назвал своей персональной целью отмену обязательного призыва в армию.