СМИ: В ЛНР заявили о гибели бойца ВСУ при установке мин
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Ещё один случай произошёл в районе населённого пункта Луганское, где в результате подрыва на взрывном устройстве погиб военнослужащий девятого батальона 59-й бригады ВСУ рядовой Кондратенко. Инцидент произошёл во время выполнения работ по установке противотанковых мин», — сказал Филипоненко.
По словам представителя республики, взрыв произошёл из-за того, что военный нарушил требования безопасности при установке мины.
Ранее в ЛНР заявили о поломке машин ВСУ из-за некачественного топлива.