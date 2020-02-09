СМИ: В ЛНР заявили о гибели бойца ВСУ при установке мин

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащий украинской армии погиб при установке противотанковых мин.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Ещё один случай произошёл в районе населённого пункта Луганское, где в результате подрыва на взрывном устройстве погиб военнослужащий девятого батальона 59-й бригады ВСУ рядовой Кондратенко. Инцидент произошёл во время выполнения работ по установке противотанковых мин», — сказал Филипоненко.

По словам представителя республики, взрыв произошёл из-за того, что военный нарушил требования безопасности при установке мины.

Ранее в ЛНР заявили о поломке машин ВСУ из-за некачественного топлива.