Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Сочи в формате рабочего завтрака.
Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде
  • РИА Новости

Как сообщает БЕЛТА, главам государств подали еду и напитки.

«Кашку с утра ели?» — спросил Путин белорусского президента.

Лукашенко на это ответил: «Не на воде же». 

Путин попытался убедить своего коллегу.

«Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится», — сказал президент России.

Кроме того, Лукашенко в шутку пожаловался, что в резиденции, где он разместился в Сочи, почти не осталось снега.

Ранее сообщалось, что два лидера начали встречу в Сочи.

Лукашенко называл эту встречу «моментом истины»

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