Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде
- РИА Новости
Как сообщает БЕЛТА, главам государств подали еду и напитки.
«Кашку с утра ели?» — спросил Путин белорусского президента.
Лукашенко на это ответил: «Не на воде же».
Путин попытался убедить своего коллегу.
«Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится», — сказал президент России.
Кроме того, Лукашенко в шутку пожаловался, что в резиденции, где он разместился в Сочи, почти не осталось снега.
Ранее сообщалось, что два лидера начали встречу в Сочи.
Лукашенко называл эту встречу «моментом истины».