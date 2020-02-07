Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Сочи в формате рабочего завтрака.

Как сообщает БЕЛТА, главам государств подали еду и напитки.

«Кашку с утра ели?» — спросил Путин белорусского президента.

Лукашенко на это ответил: «Не на воде же».

Путин попытался убедить своего коллегу.

«Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится», — сказал президент России.

Кроме того, Лукашенко в шутку пожаловался, что в резиденции, где он разместился в Сочи, почти не осталось снега.

Ранее сообщалось, что два лидера начали встречу в Сочи.

Лукашенко называл эту встречу «моментом истины».