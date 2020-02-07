Министр обороны Эстонии не советует президенту ехать в Москву на 9 мая

Короткая ссылка
Министр обороны Эстонии Юри Луйк не советует президенту страны Керсти Кальюлайд в случае получения приглашения ехать в Москву 9 мая на Парад Победы.
Министр обороны Эстонии не советует президенту ехать в Москву на 9 мая
  • Reuters

«Не советую, особенно учитывая нынешнюю ситуацию», — сказал Луйк в интервью газете Sakala.

Он отметил, что «МИД России выступило с заявлениями, которые касаются преемственности истории Эстонии, о пакте Молотова-Риббентропа, о Польше и Чехии».

«В таком контексте пребывание почётным гостем на параде дает совершенно неверный сигнал, будто мы косвенным образом поддерживаем российскую риторику», — сказал он.

Отмечается, что президент Эстонии пока не получала официального приглашения в Москву на празднование победы 9 мая.

Ранее стало известно, что руководство Польши не приглашали в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить