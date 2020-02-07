Министр обороны Эстонии не советует президенту ехать в Москву на 9 мая

Министр обороны Эстонии Юри Луйк не советует президенту страны Керсти Кальюлайд в случае получения приглашения ехать в Москву 9 мая на Парад Победы.

«Не советую, особенно учитывая нынешнюю ситуацию», — сказал Луйк в интервью газете Sakala.

Он отметил, что «МИД России выступило с заявлениями, которые касаются преемственности истории Эстонии, о пакте Молотова-Риббентропа, о Польше и Чехии».

«В таком контексте пребывание почётным гостем на параде дает совершенно неверный сигнал, будто мы косвенным образом поддерживаем российскую риторику», — сказал он.

Отмечается, что президент Эстонии пока не получала официального приглашения в Москву на празднование победы 9 мая.

Ранее стало известно, что руководство Польши не приглашали в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.