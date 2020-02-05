На Украине создали Министерство по реинтеграции Донбасса
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
«Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать по вопросам реинтеграции Донбасса и вопросам работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещёнными лицами», — сказал Гончарук.
Кроме того, министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил о продолжении работы по созданию украинского телеканала для Донбасса.
В декабре 2019 года Гончарук высказал мнение, что план по реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании.