В Совфеде оценили возможные новые иски Украины против России

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал заявление главы Минюста Украины Дениса Малюськи о возможности подачи новых исков против России.

По его мнению, власти Украины пытаются создать очередную провокацию в адрес Москвы.

«Это попытки поддержать уровень конфронтации с Россией, потому что огромному числу людей это выгодно там. Они ничего другого делать не умеют, так как за другое не платят, и таким образом пытаются напомнить о себе любимых разными способами. Один способ — это всякие измышления, на основании которых иски выставляются куда попало. Другой способ — это прямые провокации в реальном мире. Я в этом разницы не вижу», — отметил Климов в беседе с ФАН.

Он также добавил, что Россия предлагает Украине нормализацию отношений, а Киев в свою очередь тратит время на контрпродуктивные вещи.

Ранее Малюська заявил о подготовке новых исков против России.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT также прокомментировал это заявление.