Адвокат заявил о неявке Порошенко на допрос в ГБР
- РИА Новости
Об этом информирует в Facebook пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность».
«Порошенко до позднего вечера 3 февраля 2020 находится в командировке за пределами Украины и не может прибыть по вызову по уважительной причине», — заявил адвокат.
В сообщении говорится, что адвокат официально проинформировал следователей о неявке Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что 31 января его вызвали на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе.