Адвокат заявил о неявке Порошенко на допрос в ГБР

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Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что его подзащитный не явится на допрос в Государственное бюро расследований Украины 31 января.
Адвокат заявил о неявке Порошенко на допрос в ГБР
  • РИА Новости

Об этом информирует в Facebook пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность».

«Порошенко до позднего вечера 3 февраля 2020 находится в командировке за пределами Украины и не может прибыть по вызову по уважительной причине», — заявил адвокат.

В сообщении говорится, что адвокат официально проинформировал следователей о неявке Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что 31 января его вызвали на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе.

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