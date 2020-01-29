НАБУ возбудило новое дело против Порошенко о хищении бюджетных средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило новое уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко, которого подозревают в хищении бюджетных средств в крупном размере.

Ответ НАБУ о начале досудебного расследования после заявления депутатов украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовал депутат Ринат Кузьмин.

«Начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 209 УК Украины, по обстоятельствам возможной легализации средств вследствие завладения государственными средствами в особо крупных размерах, совершённой по предварительному сговору группой лиц путём злоупотребления своим служебным положением, которые совершены... Порошенко П.А. и неустановленными лицами из его окружения», — говорится в документе, опубликованном в Facebook.

НАБУ также внесло информацию об уголовном правонарушении в единый реестр досудебных расследований.

Кузьмин утверждает, что в данном деле фигурирует бывший президент США Барак Обама.

«НАБУ зарегистрировало и начало расследование фактов расхищения и легализации президентами Украины Порошенко и США Обамой $100 млн средств международной финансовой помощи», — написал он.

Ранее Порошенко заявил о намерении подать в суды 14 исков против силовых и антикоррупционных органов Украины для «возмещения морального вреда».

31 января ожидается новый допрос Порошенко по делу о задержании украинских моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.