Эксперт прокомментировал заявление Кравчука о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

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Журналист, публицист Анатолий Вассерман прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Эксперт прокомментировал заявление Кравчука о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
  • РИА Новости

«Деятельность Сталина и Гитлера изучена буквально по минутам, и совершенно точно известно, что они ни разу друг с другом не встречались и не имели даже технической возможности встретиться», — сказал Вассерман в беседе с Nation News.

Он напомнил, что Сталин и Гитлер общались с министрами иностранных дел Германии и СССР соответственно и эти встречи тоже изучены подробнейшим образом.

Ранее Кравчук в эфире радио «Комсомольская правда» пояснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.

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