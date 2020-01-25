Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.

«Естественно, у нас появился диалог. И не только диалог в нормандском формате. Мы стали о чём-то говорить. Важно... По поводу моряков, кораблей — это отношения, не связанные с Минском, не связанные с нормандским форматом, это прямой диалог между мной и президентом России», — отметил он в интервью израильскому «9 каналу».

Зеленский также выразил мнение, что диалог позволит закончить войну в Донбассе.

«Для меня это гораздо важнее амбиций, «так можно», «по этикету», «дипломатично — не дипломатично»... А до этого есть возможность закончить это всё. Закончить эту войну, это кровопролитие... Что касается того, как пойдёт дальше, вот в этом плане я вижу диалог», — добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что поддерживает прямой диалог с Путиным для решения вопроса о возвращении украинцев, которые находятся в заключении в России.

Он также выразил опасение, что шрам в отношениях Киева и Москвы из-за вооружённого конфликта в Донбассе останется навсегда.