Устроивший стрельбу в центре Еревана сдал оружие

В пресс-службе полиции Еревана заявили, что устроивший стрельбу в гостинице «Эребуни» в центре города сдал оружие.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ашота Агароняна.

«Он сдал оружие в результате переговоров. Сейчас ситуация стабильная.», — сказал он.

Агаронян добавил, что, согласно предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в гостинице «Эребуни» в Ереване.

В декабре стало известно, что в центре Тбилиси неизвестные ранили сына бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне.