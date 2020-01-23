Устроивший стрельбу в центре Еревана сдал оружие

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В пресс-службе полиции Еревана заявили, что устроивший стрельбу в гостинице «Эребуни» в центре города сдал оружие.
Устроивший стрельбу в центре Еревана сдал оружие
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ашота Агароняна.

«Он сдал оружие в результате переговоров. Сейчас ситуация стабильная.», — сказал он.

Агаронян добавил, что, согласно предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в гостинице «Эребуни» в Ереване.

В декабре стало известно, что в центре Тбилиси неизвестные ранили сына бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне. 

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