Устроивший стрельбу в центре Еревана сдал оружие
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ашота Агароняна.
«Он сдал оружие в результате переговоров. Сейчас ситуация стабильная.», — сказал он.
Агаронян добавил, что, согласно предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в гостинице «Эребуни» в Ереване.
В декабре стало известно, что в центре Тбилиси неизвестные ранили сына бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне.