В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины

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Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины
  • РИА Новости

Как он отметил в беседе с ТАСС, немецкая сторона намерена оказывать лишь консультативные услуги компании «Укржелдорога».

«Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать «Украинскую железную дорогу» по предпринимательским и техническим вопросам», — указал собеседник.

По его словам, в начале февраля соответствующий меморандум о намерениях должен быть подписан в Киеве и в нём будут зафиксированы подробности сотрудничества.

На вопрос о том, идёт ли также речь об «управлении» украинскими железными дорогами, Экштайн отметил, что вопрос касается консалтинга.

«Речь идёт о консалтинге», — сказал он.

Ранее Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn. По его словам, соответствующая инфраструктура будет передана в управление немецкому бизнесу на десять лет.

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