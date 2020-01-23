В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины
- РИА Новости
Как он отметил в беседе с ТАСС, немецкая сторона намерена оказывать лишь консультативные услуги компании «Укржелдорога».
«Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать «Украинскую железную дорогу» по предпринимательским и техническим вопросам», — указал собеседник.
По его словам, в начале февраля соответствующий меморандум о намерениях должен быть подписан в Киеве и в нём будут зафиксированы подробности сотрудничества.
На вопрос о том, идёт ли также речь об «управлении» украинскими железными дорогами, Экштайн отметил, что вопрос касается консалтинга.
«Речь идёт о консалтинге», — сказал он.
Ранее Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn. По его словам, соответствующая инфраструктура будет передана в управление немецкому бизнесу на десять лет.