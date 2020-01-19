В Киеве пообещали выяснить все обстоятельства крушения Boeing в Иране
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Об этом он написал в своём Facebook.
Данилов напомнил, что на Украину 19 января прибыл самолёт с телами погибших в авиакатастрофе украинских граждан.
Секретарь украинского СНБО выразил соболезнования родным погибших.
«А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных», — заявил он.
Ранее в аэропорту Борисполь под Киевом совершил посадку Ил-76 ВВС Украины с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.
Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.
11 января Иран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.