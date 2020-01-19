В ДНР обвинили ВСУ в обстреле окраин Донецка из миномётов
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Сегодня в 10:20 был зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины. По направлению Пески — Весёлое (окраины Донецка) выпущены семь мин калибром 82 мм», — заявили в СЦКК.
16 января полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что представители Киева и самопровозглашённых республик Донбасса подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня.