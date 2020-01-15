СК России возбудил дело из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донбасса и разрушения инфраструктуры в результате обстрела со стороны военнослужащих ВСУ.

Об этом говорится на сайте ведомства.

По имеющимся данным, 10 января украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий калибром 122 мм гражданские здания в городе Кировске, который контролирует самопровозглашённая Луганская народная республика.

В результате этого были частично разрушены жилые дома по улицам Железнодорожной и Льва Толстого, повреждены ЛЭП и газовая труба, а 57-летний мирный житель получил ранения.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором России», — указывается в заявлении.

Следователи полагают, что украинские военные «намеревались совершить убийство гражданских лиц из числа местного населения Донбасса по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды».

Ранее в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики обстреляли территорию ДНР, в результате чего погиб ополченец.