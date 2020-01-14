Украина заявила о снижении пассажиропотока на границе с Россией на 10%

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Пассажиропоток на границе с Россией уменьшился почти на 10% в 2019 году, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Украина заявила о снижении пассажиропотока на границе с Россией на 10%
  • Reuters

«Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019-м — менее 10 млн», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, границу при этом пересекли на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн человек).

Также отмечается существенное сокращение числа граждан, которые пересекли границу с Белоруссией (на 9%) и Молдавией (на 6,1%).

В погранслужбе проинформировали, что в целом в прошлом году оформили рекордное количество граждан — более 102 млн.

Ранее украинское правительство запретило выезжать в Россию по внутренним паспортам с 1 марта 2020 года.

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