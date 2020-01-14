Лидер Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды на изменения в России, которые возникли во время президентства Бориса Ельцина, не оправдались.
Лидер Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
  • globallookpress.com

«Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, всё сложилось не так», — сказала президент Эстонии в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее председатель эстонского парламента Хенн Пыллуаас в интервью ERR сообщил, что правящая коалиция страны не намерена продолжать ратификацию договора с Москвой о государственной границе от 2014 года. По его словам, эстонская сторона не ратифицирует договор, даже если первой такой шаг предпримет Россия.

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