Аль Пачино и Брэд Питт номинированы на «Оскар» за роль второго плана

Американская академия киноискусств объявила номинантов на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

В список претендентов вошли Аль Пачино («Ирландец»), Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»), Джо Пеши («Ирландец»), Энтони Хопкинс («Два папы») и Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»).

Ранее были объявлены номинанты на премию «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший актёр», «Лучшая актриса», «Лучший режиссёр».

92-я церемония вручения «Оскара» пройдёт в Лос-Анджелесе 9 февраля.

5 января стали известны имена лауреатов премии «Золотой глобус». Лучшим фильмом года стала лента о Первой мировой войне «1917».