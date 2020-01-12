На Украине полиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

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Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, супруги выходца из Чечни Адама Осмаева.
На Украине полиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
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Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств... и в том числе в убийстве Амины. ДНК задержанного совпала с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Идут следственные действия», — написал он.

Окуева была убита в октябре 2017 года. Машина, в которой она ехала вместе с супругом, была обстреляна неизвестными. Осмаев в результате происшествия получил ранения.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Заказное убийство».

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