На Украине полиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
- @UA.KyivPolice
Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
«Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств... и в том числе в убийстве Амины. ДНК задержанного совпала с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Идут следственные действия», — написал он.
Окуева была убита в октябре 2017 года. Машина, в которой она ехала вместе с супругом, была обстреляна неизвестными. Осмаев в результате происшествия получил ранения.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Заказное убийство».